Події

20:31 04.03.2022

У Харківській області від обстрілів і бойових дій загинуло 188 людей, 122 із яких цивільні, включно з п'ятьма дітьми – поліція

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Станом на 18:00 4 березня у Харківській області від поранень під час артобстрілів і бойових дій загинуло 188 осіб, серед яких 122 цивільні, серед них п'ятеро дітей, повідомляє Національна поліція України.

"Харківська область. З початку вторгнення російських військ у Харківській області поліція затримала 19 зловмисників… затримано 12 російських військовослужбовців, 2 посібники ДРГ, одного підозрюваного у умисному вбивстві, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах і злочинах, пов'язаних з незаконним обігом зброї" - йдеться у повідомленні, розміщеному у Telegram-каналі.

Нацполіція інформує: "Станом на 18:00 4 березня від поранень під час артобстрілів і бойових дій загинуло 188 людей, серед яких 122 цивільні громадяни, зокрема п'ятеро дітей".

У повідомленні уточнюється також, що з 24 лютого, при захисті Харківської області від нападу ворожих військ, загинуло 35 військових ЗС України, 4 поліцейські, 6 нацгвардійців, 4 співробітники Державної прикордонної служби, 2 – Харківського національного університету повітряних сил, 1 – Служби безпеки України , а також 14 бійців територіальної оборони.

"Поранено під час артобстрілів 394 особи, з яких 290 – цивільні", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/2096

Теги: #війна #харківобласть
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