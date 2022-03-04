МЕА вивільнить із резервів 61,7 млн барелів нафти, найбільше поставлять США, Японія та Південна Корея

Держави-учасниці Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) розподілили між собою частки на постачання нафти в рамках угоди про вивільнення з резервів запасів нафти, йдеться в повідомленні МЕА.

Загалом із резервів буде вивільнено 61,71 млн барелів. Найбільше поставлять США - 30 млн барелів, Японія - 7,5 млн барелів, Південна Корея - 4,42 млн барелів.

Постачання із запасів європейських країн становитимуть 17,714 млн барелів нафти. Зокрема, Німеччина вивільнить 3,215 млн барелів, Велика Британія - 2,2 млн барелів, Італія - 2,041 млн барелів, Іспанія - 2 млн барелів.

Найменше на ринок із резервів поставлять Естонія - 36 тис. барелів, Люксембург - 109 тис. барелів, Литва - 115 тис. барелів, Ірландія - 222 тис. барелів.

Як повідомлялося, 3 березня міністри МЕА на позачерговому засіданні ухвалили рішення звільнити 60 млн барелів нафти із стратегічних резервів. В організації наголошували, що рішення дасть змогу уникнути дефіциту на тлі виснаження комерційних запасів та підвищеної волатильності цін, а також війни Росії проти України.

Нижче представлена таблиця, в тис. барелів.