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19:44 04.03.2022

МЕА вивільнить із резервів 61,7 млн барелів нафти, найбільше поставлять США, Японія та Південна Корея

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Держави-учасниці Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) розподілили між собою частки на постачання нафти в рамках угоди про вивільнення з резервів запасів нафти, йдеться в повідомленні МЕА.

Загалом із резервів буде вивільнено 61,71 млн барелів. Найбільше поставлять США - 30 млн барелів, Японія - 7,5 млн барелів, Південна Корея - 4,42 млн барелів.

Постачання із запасів європейських країн становитимуть 17,714 млн барелів нафти. Зокрема, Німеччина вивільнить 3,215 млн барелів, Велика Британія - 2,2 млн барелів, Італія - 2,041 млн барелів, Іспанія - 2 млн барелів.

Найменше на ринок із резервів поставлять Естонія - 36 тис. барелів, Люксембург - 109 тис. барелів, Литва - 115 тис. барелів, Ірландія - 222 тис. барелів.

Як повідомлялося, 3 березня міністри МЕА на позачерговому засіданні ухвалили рішення звільнити 60 млн барелів нафти із стратегічних резервів. В організації наголошували, що рішення дасть змогу уникнути дефіциту на тлі виснаження комерційних запасів та підвищеної волатильності цін, а також війни Росії проти України.

Нижче представлена таблиця, в тис. барелів.

Країна Квота
Австралія 1692
Австрія 387
Бельгія 258
Естонія 36
Фінляндія 377
Франція 1500
Німеччина 3215
Греція 303
Угорщина 266
Ірландія 222
Італія 2041
Японія 7500
Південна Корея 4420
Литва 115
Люксембург 109
Нідерланди 823
Нова Зеландія 384
Норвегія 409
Польща 1052
Іспанія 2000
Швеція 551
Швейцарія 350
Туреччина 1500
Велика Британія 2200
США 30000
ВСЬОГО 61710

Теги: #нафта #світ #постачання #меа
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