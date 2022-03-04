Всесвітня ядерна асоціація через агресію РФ і захоплення ЗАЕС закликала створити зони безпеки навколо усіх АЕС України

Київ. 4 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Всесвітня ядерна асоціація (World Nuclear Association, WNA) рішуче засудила прямий напад російських збройних сил на Запорізьку атомну електростанцію та закликала створити безпечні зони для АЕС України.

"Ми наполегливо закликаємо до створення безпечних зон навколо усіх АЕС в Україні для гарантування безпеки всіх ядерних об'єктів та їх персоналу", – йдеться у заяві асоціації на її сайті в п'ятницю.

Крім того, WNA закликала припинити будь-яке насильство на всіх ядерних об'єктах, а також дозволити працівникам станції та бригадам аварійного реагування виконувати свої обов'язки.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією та дуже тісно співпрацюємо з Міжнародним агентством атомної енергії (МАГАТЕ) та іншими національними та міжнародними зацікавленими сторонами", – зазначила асоціація.

Як повідомлялося, Україна просила МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об'єктами, тобто ввести А2/АD zone (Anti Access/Area Denial, заборона доступу/закриття території) та активізувати дії щодо недопущення актів тероризму одразу після захоплення військами РФ зони ЧАЕС

4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС, попередньо розстрілявши її, в результаті чого виникла пожежа в адмінкорпусі. МАГАТЕ, незважаючи на попередження України про загрозу ядерного тероризму з боку країни-агресора РФ, поки що обмежилося висновками, що система безпеки на ЗАЕС не постраждала і закликами припинити бойові дії поблизу ядерних об'єктів.