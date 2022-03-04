Відправлення евакуаційних поїздів із Запоріжжя у п'ятницю скасовується через технічні причини
Відправлення евакуаційних поїздів із Запоріжжя у п'ятницю, 4 березня, скасовується з технічних причин, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Телеграм-каналі.
"Увага! З технічних причин відправлення евакуаційних поїздів із Запоріжжя сьогодні скасовується!" - написав він.
Раніше "Укрзалізниця" призначила на 4 березня із Запоріжжя додаткові поїзди до Львова (22:00) та Ужгорода (23:59).
Джерело: https://t.me/kurtievofficial/1320