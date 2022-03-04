Події

19:31 04.03.2022

Відправлення евакуаційних поїздів із Запоріжжя у п'ятницю скасовується через технічні причини

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Відправлення евакуаційних поїздів із Запоріжжя у п'ятницю, 4 березня, скасовується з технічних причин, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Телеграм-каналі.

"Увага! З технічних причин відправлення евакуаційних поїздів із Запоріжжя сьогодні скасовується!" - написав він.

Раніше "Укрзалізниця" призначила на 4 березня із Запоріжжя додаткові поїзди до Львова (22:00) та Ужгорода (23:59).

Джерело: https://t.me/kurtievofficial/1320

Теги: #евакуація #поїзди
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