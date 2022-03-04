BBC призупиняє роботу своїх співробітників у РФ

Британська радіомовна корпорація ВВС тимчасово припиняє роботу своїх співробітників у Росії у зв'язку з ухваленим законом про кримінальну відповідальність за фейки про Збройні сили РФ, повідомив гендиректор ВВС Тім Дейві.

"Цей закон, судячи зі всього, криміналізує незалежну журналістику. Він не залишає нам жодних варіантів, окрім як тимчасово призупинити роботу всіх журналістів BBC та інших співробітників у Російській Федерації, поки ми оцінюємо всі наслідки цього розвитку подій, що викликає жаль", - йдеться у заяві Дейві, поширеній медіакорпорацією в п'ятницю.

У повідомленні уточнюється, що роботу новинної служби ВВС в Росії буде продовжено з-за кордону.

"Безпека наших співробітників є першочерговою, і ми не готові наражати їх на ризик кримінального переслідування за те, що вони просто виконують свою роботу. Я б хотів віддати шану всім їм за їхню хоробрість, завзятість і професіоналізм", - сказав Дейві.

Рада Федерації у п'ятницю проголосувала за поправки до Кримінального кодексу РФ про покарання за поширення хибної інформації про дії російських військових, дискредитацію Збройних сил РФ та за заклики до антиросійських санкцій. Відповідно до закону, в КК РФ упроваджується нова стаття 207.3 КК РФ про публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ з метою захисту інтересів Росії та її громадян. Максимальне покарання за цією статтею встановлюється у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років (у разі настання тяжких наслідків).

У кодексі також з'являється стаття 280.3 "Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ з метою захисту інтересів РФ та її громадян, підтримки міжнародного миру та безпеки". Мінімальним покаранням за нею буде штраф від 100 до 300 тис. рублів, максимальним – позбавлення волі до 5 років.

Раніше сайт BBC був заблокований у РФ разом із низкою іноземних ЗМІ. Як повідомили в Роскомнагляді, підставою для обмеження доступу до зазначених інформаційних ресурсів на території РФ стало цілеспрямоване розміщення на систематичній основі інформаційних матеріалів, що містять "брехливу інформацію" щодо військових дій Росії в Україні, її формі, способи ведення бойових дій (атаки на мирне населення, удари по об'єктах цивільної інфраструктури), кількісні втрати Збройних сил РФ і жертви серед мирного населення.