Основні зусилля російських загарбників зосереджені на оточенні Києва, тривають ракетні удари по населених пунктах – Генштаб ЗСУ

Станом на 18.00 4 березня основні зусилля російських військ сконцентровані на оточенні Києва та послабленні опору в заблокованих населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Також окупанти продовжили нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах. Застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків", - зазначається в повідомленні в Facebook.

На Волинському напрямку положення українських військ без істотних змін.

На Сіверському напрямку Чернігів продовжує оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах.

У районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований.

На Слобожанському напрямку підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника.

Об'єднані сили ведуть оборонну операцію, як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань.

На Приморському напрямку оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя та перешкоджає оточенню міста Миколаїв.

Повітряні сили ЗСУ відбивають повітряні удари супротивника. Продовжуються систематичні бойові дії. Наразі російські загарбники вже втратили 37 літаків та 37 вертольотів.

Захисники Києва продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

"Противник деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує, росії тут не раді. Боротьба триває по всій країні. Разом переможемо! Закликаємо користуватися тільки перевіреними джерелами інформації і не піддаватися паніці. Ворог цього чекає", - наголосили в Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/264770575836028