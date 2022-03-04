Події

19:09 04.03.2022

Основні зусилля російських загарбників зосереджені на оточенні Києва, тривають ракетні удари по населених пунктах – Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Основні зусилля російських загарбників зосереджені на оточенні Києва, тривають ракетні удари по населених пунктах – Генштаб ЗСУ

Станом на 18.00 4 березня основні зусилля російських військ сконцентровані на оточенні Києва та послабленні опору в заблокованих населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Також окупанти продовжили нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах. Застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків", - зазначається в повідомленні в Facebook.

На Волинському напрямку положення українських військ без істотних змін.

На Сіверському напрямку Чернігів продовжує оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах.

У районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований.

На Слобожанському напрямку підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника.

Об'єднані сили ведуть оборонну операцію, як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань.

На Приморському напрямку оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя та перешкоджає оточенню міста Миколаїв.

Повітряні сили ЗСУ відбивають повітряні удари супротивника. Продовжуються систематичні бойові дії. Наразі російські загарбники вже втратили 37 літаків та 37 вертольотів.

Захисники Києва продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

"Противник деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує, росії тут не раді. Боротьба триває по всій країні. Разом переможемо! Закликаємо користуватися тільки перевіреними джерелами інформації і не піддаватися паніці. Ворог цього чекає", - наголосили в Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/264770575836028

Теги: #генштаб #зведення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:04 04.03.2022
Російські окупанти змінюють тактику своїх дій в Україні, слід очікувати комплексного та масштабного поширення ворогом фейкових новин – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти змінюють тактику своїх дій в Україні, слід очікувати комплексного та масштабного поширення ворогом фейкових новин – Генштаб ЗСУ

12:54 04.03.2022
Російська армія вичерпала основну частину оперативних резервів під час вторгнення в Україну - Генштаб ЗСУ

Російська армія вичерпала основну частину оперативних резервів під час вторгнення в Україну - Генштаб ЗСУ

09:50 04.03.2022
Українська армія зупинила ворога на більшості напрямків, на деяких перейшла в контрнаступ, - Резніков

Українська армія зупинила ворога на більшості напрямків, на деяких перейшла в контрнаступ, - Резніков

07:32 04.03.2022
Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували, без жертв – Генштаб

Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували, без жертв – Генштаб

20:54 03.03.2022
Українські війська продовжують утримувати оборону на всіх напрямках – Генштаб ЗСУ

Українські війська продовжують утримувати оборону на всіх напрямках – Генштаб ЗСУ

07:26 03.03.2022
Противник намагається проводити наступальні дії – генштаб ЗСУ

Противник намагається проводити наступальні дії – генштаб ЗСУ

13:25 02.03.2022
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на деяких напрямках, російські окупанти зупинені та деморалізовані

ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на деяких напрямках, російські окупанти зупинені та деморалізовані

14:02 01.03.2022
Російські окупанти сповільнили темпи наступу і мають проблеми із забезпеченням в Україні, вони позбавлені підвезення пального та боєприпасів – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти сповільнили темпи наступу і мають проблеми із забезпеченням в Україні, вони позбавлені підвезення пального та боєприпасів – Генштаб ЗСУ

09:47 01.03.2022
Ніч у Києві та на підступах до столиці минула спокійно, сталося кілька сутичок із диверсантами

Ніч у Києві та на підступах до столиці минула спокійно, сталося кілька сутичок із диверсантами

07:55 01.03.2022
Від початку доби противник завдавав ракетно-бомбових ударів, намагався висадити десанти – ЗСУ

Від початку доби противник завдавав ракетно-бомбових ударів, намагався висадити десанти – ЗСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США не бачать ознак підготовки Білорусі до участі у війні РФ проти України - Пентагон

Домовитися про гумкоридори для Маріуполя не вийшло - Денисенко

Зеленський поговорив з Ердоганом, поінформував про ядерний тероризм із боку РФ

Зеленський провів переговори з главою МВФ, обговорили фінансову підтримку України

Нардепа Шуфрича затримали бійці тероборони за спробу сфотографувати блокпост

ОСТАННЄ

МЕА вивільнить із резервів 61,7 млн барелів нафти, найбільше поставлять США, Японія та Південна Корея

Всесвітня ядерна асоціація через агресію РФ і захоплення ЗАЕС закликала створити зони безпеки навколо усіх АЕС України

Відправлення евакуаційних поїздів із Запоріжжя у п'ятницю скасовується через технічні причини

Кабмін зобов'язав держбанки достроково сплатити частину прибутку до держбюджету

США не бачать ознак підготовки Білорусі до участі у війні РФ проти України - Пентагон

BBC призупиняє роботу своїх співробітників у РФ

Чорногорія закрила повітряний простір для російських літаків через війну проти України- ЗМІ

В Енергодарі пошкоджено магістральний трубопровід, постачання тепла наразі неможливе - мер

Домовитися про гумкоридори для Маріуполя не вийшло - Денисенко

Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa та Mastercard, випущені російськими банками

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА