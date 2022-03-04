Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa та Mastercard, випущені російськими банками

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до керівників компаній Visa та Mastercard з проханням заблокувати всі платежі Visa та Mastercard як на території Російської Федерації, так і за кордоном по всіх без винятку картах, випущених у РФ та російськими банками за межами Росії.

"Фактично, продовжуючи дозволяти та обробляти транзакції в Росії, ви підтримуєте фінансування військових злочинів РФ, яка зараз жорстоко вбиває українців і фактично здійснює геноцид нашого народу", - цитує спікера пресслужба українського парламенту.

Стефанчук переконаний, що це стане вирішальним у перемозі демократичного світу над кривавим і безглуздим авторитаризмом, свідками якого ми всі зараз є.

Джерело: https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/220193.html