Події

18:58 04.03.2022

Полярники з "Академіка Вернадського" до українських захисників: Завдяки вам у нас є впевненість, що ми повернемося додому

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Українські полярники, які наразі працюють на антарктичній станції "Академік Вернадський", звернулися до всіх жителів України та висловили подяку українським захисникам.

"Війна застала нас далеко від дому, на найвіддаленішому рубежі України, де майорить наш синьо-жовтий прапор. Як і в українців у всьому світі, наші серця сповнені болю від того, що відбувається у нас на Батьківщині. Наші міста та села зазнають бомбардування, гинуть люди. На жаль, поки що ми не можемо долучитися до військових, лав тероборони та волонтерів. Але, як усі ви, ми робимо все, що в наших силах, ми допомагаємо нашій державі фінансово та інформаційно", - йдеться у зверненні полярників.

Вони також висловили свою повагу та подяку всім, хто захищає Україну.

"Завдяки вам наші близькі мають захист, а у нас є впевненість, що ми повернемося додому і разом із вами будуватимемо наше спільне майбутнє. Ворогу не вдасться нас зламати. На російських загарбників чекає поразка і вічна ганьба. А Україну в цей переломний історичний момент підтримує весь світ. Ми неодмінно переможемо!" - наголосили учасники Української антарктичної експедиції.

Теги: #звернення #полярники
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