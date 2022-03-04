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18:43 04.03.2022

На Донеччині затримали двох російських окупантів, які виявляли блокпости та пункти дислокації ЗСУ - Донецька обласна прокуратура

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На Донеччині затримали ще двох російських окупантів, завданням яких було виявляти блокпости та пункти дислокації Збройних сил України, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування стосовно двох військовослужбовців 2 мотострілецького батальйону 70 гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Російської Федерації за фактом вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України)", - зазначено в повідомленні.

За даними слідства, 24 лютого 2022 року командир та механік-водій БМП-3 армії країни-агресора у віці 36 та 29 років на виконання злочинного наказу командування РФ вирушили із Сімферопольського району АР Крим на територію, підконтрольну Україні.

Завданням окупантів було виявлення блокпостів та пунктів дислокації Збройних сил України у Донецькій області для продовження воєнної агресії.

Проте під час пересування територією Бердянського району Запорізької області їхня техніка застрягла в болоті, після чого вони потрапили у полон захисників України.

Наразі окупантів затримано за ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Джерело: https://www.facebook.com/1770130199879789/posts/3829055080653947/

Теги: #затримання #донеччина #загарбники
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