Після скасування воєнного стану автовласники зі знаками на платному зберіганні закріплять їх на свої машини – МВС

Автовласники з номерними знаками на платному зберіганні після скасування воєнного стану зможуть закріпити їх на свої автомобілі, обіцяє МВС.

"Автовласники, які мають номерні знаки на платному зберіганні, можуть не хвилюватися. Зберігання цих номерних знаків не зупиняється та їх знищення не проводитиметься. Після офіційного закінчення воєнного стану та відновлення роботи сервісних центрів МВС ви зможете їх закріпити на улюблені автомобілі", - повідомляє МВС у телеграмі у п'ятницю.

У повідомленні нагадують, що в період воєнного стану сервісні центри МВС послуги не надають.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/9092?fbclid=IwAR0IibM6gZ5xBNlfzc68r2uNJMPFJ1eet003WmGbg_nZlgqFyqrKt6y2ITI