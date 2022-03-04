Рятувальники здійснюють в Охтирці роботи на місці російського авіаудару по ТЕЦ

Рятувальники разом із працівниками місцевого підприємства та мешканцями міста Охтирки здійснювали аварійні роботи на території ТЕЦ, яка 3 березня зазнала ворожого авіаудару, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні під завалами нікого не виявили. Роботи довелося призупинити через загрозу чергового авіаудару", - зазначено в повідомленні.

Водночас, за інформацією ДСНС, у четвер після ворожого авіаудару з-під завалів деблокували жінку, яку передали медпрацівникам, та виявили тіла трьох загиблих людей.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4275?single