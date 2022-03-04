Події

17:40 04.03.2022

Рятувальники здійснюють в Охтирці роботи на місці російського авіаудару по ТЕЦ

1 хв читати

Рятувальники разом із працівниками місцевого підприємства та мешканцями міста Охтирки здійснювали аварійні роботи на території ТЕЦ, яка 3 березня зазнала ворожого авіаудару, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні під завалами нікого не виявили. Роботи довелося призупинити через загрозу чергового авіаудару", - зазначено в повідомленні.

Водночас, за інформацією ДСНС, у четвер після ворожого авіаудару з-під завалів деблокували жінку, яку передали медпрацівникам, та виявили тіла трьох загиблих людей.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4275?single

Теги: #тец #рятувальники #охтирка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:48 04.03.2022
Охтирську ТЕЦ знищено внаслідок авіабомбардування російськими винищувачами – голова Сумської ОДА

Охтирську ТЕЦ знищено внаслідок авіабомбардування російськими винищувачами – голова Сумської ОДА

09:32 01.03.2022
У результаті авіаударів по центру Харкова є потрапляння до будівлі ОДА, оперного театру, філармонії та житлового масиву – ДСНС

У результаті авіаударів по центру Харкова є потрапляння до будівлі ОДА, оперного театру, філармонії та житлового масиву – ДСНС

13:01 28.02.2022
Голова Сумської ОДА повідомив про підрив нафтобази в Охтирці

Голова Сумської ОДА повідомив про підрив нафтобази в Охтирці

09:35 28.02.2022
В Охтирці запроваджують комендантську годину з 17:30 до 7:00, за мародерство розстріл на місці – мер

В Охтирці запроваджують комендантську годину з 17:30 до 7:00, за мародерство розстріл на місці – мер

11:54 27.02.2022
В Охтирському районі російські танки розстріляли автобус із цивільними – голова ОДА

В Охтирському районі російські танки розстріляли автобус із цивільними – голова ОДА

06:44 27.02.2022
В Охтирці в суботу загинули шестеро людей і померла поранена в п'ятницю дівчинка

В Охтирці в суботу загинули шестеро людей і померла поранена в п'ятницю дівчинка

15:35 26.02.2022
Офіс генпрокурора відкрив справу про порушення законів та звичаїв війни у зв'язку із загибеллю 7-річної дівчинки в Охтирці

Офіс генпрокурора відкрив справу про порушення законів та звичаїв війни у зв'язку із загибеллю 7-річної дівчинки в Охтирці

15:05 26.02.2022
В Охтирці обстріляли житловий масив, є загроза зупинки ТЕЦ

В Охтирці обстріляли житловий масив, є загроза зупинки ТЕЦ

20:56 25.02.2022
Кличко: П’ять вибухів сталися біля ТЕЦ-6 у Києві

Кличко: П’ять вибухів сталися біля ТЕЦ-6 у Києві

19:57 25.02.2022
В Охтирці померла дитина, яка постраждала внаслідок обстрілу дитсадка

В Охтирці померла дитина, яка постраждала внаслідок обстрілу дитсадка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДСНС: У селі Мархалівка Київської області внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, троє з яких - діти

Блінкен обговорив із главами МЗС країн НАТО ситуацію в Україні

Уже 1 млн українців перетнув кордони країн ЄС – Боррель

Комендантська година у Києві у вихідні триватиме щоночі з 20:00 до 07:00 - КМДА

Сайт із пропозиціями розміщення переселенців доповнився блоком із пропозиціями підвезення – МВС

ОСТАННЄ

Зеленський поінформував президента Єврокомісії про ядерний тероризм РФ

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні поїзди на захід країни

Російські війська вибито з Миколаєва, тривають бої на околицях – голова Миколаївської ОДА

Міжнародні агентства, які формують рейтинги університетів, підтвердили готовність виключити російські виші - Міносвіти

"Укренерго" просить споживачів не відключати світло у відповідь на фейкові акції

Зеленський і Мішель обговорили безпеку АЕС, посилення санкцій проти РФ та членство України в ЄС

Блінкен: Якщо ми дозволимо Путіну безкарно заперечувати принципи світового порядку, це відкриє скриньку Пандори проблем для всього світу

Російські військові викрадають авто з салонів на окупованих територіях для проникнення до Києва й Одеси - Центр протидії дезінформації

Ткаченко закликає міністрів культури ЄС підтримати трансляцію українського об'єднаного телеканалу "#UAразом"

Johnson Matthey відкрила фонд у Польщі для підтримання біженців з України, висловила сподівання на мирне закінчення конфлікту

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА