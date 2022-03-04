Події

17:31 04.03.2022

Російські військові викрадають авто з салонів на окупованих територіях для проникнення до Києва й Одеси - Центр протидії дезінформації

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Почастішали випадки викрадень російськими військовими авто із салонів на тимчасово окупованих територіях України для проникнення до Києва й Одеси, повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про застосування російськими окупантами нової терористичної практики. Почастішали випадки викрадання російськими військовими автомобілів з автосалонів у тимчасово окупованих містах України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що номери таких автомобілів можуть бути з реєстрацією різних міст України. "На цих авто перевдягнені у цивільний одяг диверсанти намагаються проникнути до Києва та Одеси", - додають у Центрі протидії дезінформації.

Зокрема, громадян просять звертати особливу увагу на автомобілі марки Toyota з такими номерами: КА3714ЕВ - Rav4, КА7634НТ - Rav4, KA1517AT - Rav4, AA2652XІ- Proace, КА0914СК - C-HR, КА0529АО – Prado, КА9341ЕК – Prado, КА7925ВС – Hillux, КА9688АР - Lexus LX450d.

Джерело: https://www.facebook.com/100076172237107/posts/131663712716036/

Теги: #автомобілі #окупанти #викрадання
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