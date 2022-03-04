За два дні Україна отримала близько 1 тис. тонн гуманітарної допомоги від 12 країн - Мінсоцполітики

За два дні, 2-3 березня, Україна отримала близько 1 тис. тонн гуманітарної допомоги від 12 країн, повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

Зокрема, це 375 тонн продуктів харчування, 147 тонн одягу, 90 тонн засобів особистої гігієни, 35 тонн медикаментів, 324 тонни інших товарів, необхідних для задоволення життєвих потреб людей, які вимушено змінили місце проживання, постраждали від воєнних дій, а також приєдналися до територіальної оборони.

Наголошується, що найбільші обсяги гуманітарної допомоги доставляють на територію України через Закарпатську митницю, також гуманітарна допомога надходить через Чернівецьку, Черкаську, Волинську митниці.

У відомстві нагадали, що наразі при ввезенні на територію України гуманітарної допомоги: не потрібно отримувати окреме рішення про визнання вантажу гуманітарною допомогою; отримувач не обов'язково має бути включений до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги; пропуск відбувається без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; митна та прикордонна служби забезпечують невідкладний пропуск через державний кордон України гуманітарної допомоги.