Російські окупанти не дають добро на "зелений коридор" для постачання гумдопомоги до Херсонської області - голова ОВА

Російські окупанти, які перебувають у Херсонській області, не схвалили створення "зеленого коридору" для постачання гуманітарної допомоги до регіону, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

"Як щойно мені повідомили, що окупанти не дали добро на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину. Українською владою було сформовано 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим. А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу", - написав Лагута у Телеграмі у п'ятницю.

Він пообіцяв і надалі вимагати від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги.

"Дякую також меру Херсона Ігорю Колихаєву за ті зусилля, які він докладає для забезпечення потреб мешканців міста", - підсумував Лагута.

При цьому сам Колихаєв заявив, що домовленість про "зелений коридор" на найвищому рівні ще вчора була.

"Прямо зараз у місто могли б зайти фури з продуктами та гуманітарною допомогою від друзів нашого міста. Але Херсон перебуває в кільці і наші машини не пропускають. Незважаючи на вчорашні домовленості на найвищому рівні, на практиці, "внизу", все це поки що не працює. Натомість, судячи з усього, "добрі визволителі" готуються привезти до Херсона своє "порятунок". Спочатку довели ситуацію до критичної, а потім героїчно нас рятуватимуть, щоб ви всі на камеру подякували "благодійникам", - написав Колихаєв у Фейсбуці у п'ятницю.

Він також повідомив, що мобільний зв'язок у місті не працює, а місцевий телецентр захоплено.

"Даю слово: роблю, що можу. Але не знаю, як довго це ще виходитиме. Прошу: думайте, залишайтеся людьми, допомагайте один одному. Херсон - це Україна", - наголосив херсонський мер.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/50

https://www.facebook.com/kolykhaev.igor/posts/5004603086299752