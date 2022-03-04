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14:59 04.03.2022

Генпрокурор: Розпочато розслідування за фактом екоциду у зв'язку із нападом російських військ на ЗАЕС

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Офіс генпрокурора та Служба безпеки України розпочали розслідування за фактом вчинення екоциду і терористичного акту у зв’язку з нападом російських військ на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

"Ворог створює загрози екокатастрофи в Україні та Європі - розпочато розслідування екоциду", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в Telegram-каналі з посиланням на генпрокурора Ірину Венедіктову.

"Цієї ночі збройні сили РФ напали на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Це найбільша АЕС в Європі і шоста в світі. Ворожий обстріл спричинив пожежу і загрозу ядерного вибуху, наслідком якого може бути екологічна катастрофа світового масштабу. Офіс генпрокурора та Служба безпеки України розпочали розслідування за фактом вчинення екоциду та терористичного акту (ч. 2 ст. 28, ст. 441 та ч. 2 ст. 258 КК України)", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначають, що міжнародне право забороняє військове чи будь-яке вороже використання засобів впливу на природне середовище.

"Згідно з Женевськими конвенціями, установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції, - не повинні ставати об'єктами нападу. Втім, агресор не гребує обстрілом житлових масивів, шкіл, садків, лікарень і майже щодня вдається до атак на об’єкти підвищеної небезпеки", - зазначається у повідомленні.

У повідомленні також наголошується, що через пересування ворожої важкої техніки порушено верхній шар ґрунту на територіях, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи. "В повітря піднявся радіоактивний пил. За даними Автоматизованої системи радіаційного контролю, в зоні відчуження показники збільшилися від 4,6 до 15,7 разів у порівнянні із середньорічними", - зазначають у відомстві.

Крім того, в Офісі генпрокурора наголошують, що внаслідок обстрілу території пункту поховання радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон" у м. Києві було виведено з ладу Автоматизовану систему радіаційного моніторингу.

Як ідеться у повідомленні, агресор також скоїв умисний напад та обстріл нафтобази у с. Крячки Васильківської громади Київської області, пожежа на ній призвела до масового забруднення атмосфери шкідливими речовинами та забруднення землі бензапіреном із влученням у підземні води.

"Ворог скидає на голови нашим дітям ракети, відбирає життя, залишає без даху, води, тепла та світла, і одночасно всіляко намагається отруїти нас та спричинити, крім війни, ще і екологічні катастрофи. За кожним таким фактом ми разпочали кримінальні провадження. Організовано проведення слідчих дій для фіксації злочинів та їх наслідків", - наголошується в повідомленні.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/3028

Теги: #генпрокурор #справа #заес
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