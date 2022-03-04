Єврокомісія припинила дію програм транскордонного співробітництва з Росією та Білоруссю

Європейська комісія (ЄК) оголосила у п'ятницю, що призупинила програми транскордонного співробітництва з Росією та Білоруссю.

"Призупинення всіх транскордонних і транснаціональних програм та платежів для Росії й Білорусі і водночас посилення підтримки України - це конкретне вираження європейської політики згуртування та солідарності з українським народом", - заявила член ЄК з питань згуртування та реформ Еліза Феррейра.

У комюніке ЄК зазначається, що призупинення програм за участю Росії та Білорусі набуває чинності негайно. Загальне фінансування ЄС для восьми програм із Росією становило EUR178 млн і для двох програм із Білоруссю - EUR257 млн.

У повідомленні Єврокомісії наголошується, що регламент щодо програм транскордонного співробітництва передбачає призупинення "у випадках порушення міжнародного права, прав людини, демократичних принципів і правової держави".