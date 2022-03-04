Ліквідацію пожежі після авіаудару в Очакові призупинено через обстріл - ДСНС

Гасіння пожежі після авіаудару у складських приміщеннях Очакова (Миколаївська область) призупинено через обстріл, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Про займання на спецлінію "101" сповістили о 10:04, воно сталося під час авіаудару. Площа складає 500 кв. м", - повідомляє ДСНС у Telegram.

Ліквідували пожежу площею 500 кв. м, яка виникла на складських приміщеннях, два відділення державної пожежно-рятувальної частини, проте гасіння за даними на 11:45 було призупинено через обстріл.