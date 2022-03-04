Лікарні та пологові будинки в Києві працюють, із початку війни в Києві народилися 390 дітей та один лемур – Кличко

Усі лікарні та пологові будинки столиці працюють, за останні вісім днів у Києві народилися 390 малюків, серед яких 199 хлопчиків та 191 дівчинка, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Лікарні міста всім необхідним забезпечені. Працюють. Лікарі перебувають на бойовому чергуванні. Пологові будинки столиці теж працюють і протягом останніх восьми днів у Києві народилися 390 малюків: 199 хлопчиків та 191 дівчинка", – сказав Кличко у відеозверненні у п'ятницю.

Він додав, що у Київському зоопарку народився лемур, якого "не просто так назвали Байрактаром".

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/1245