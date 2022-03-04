Російські окупанти змінюють тактику своїх дій в Україні, слід очікувати комплексного та масштабного поширення ворогом фейкових новин – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти не змогли досягти своїх військових завдань в Україні, використовуючи тактику блискавичного наступу (бліцкригу), у зв'язку з чим вони змінюють свою тактику, спираючись на активізацію заходів психологічного впливу на населення та українські війська, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у п'ятницю.

"Відбулися зміни у тактиці дій російських злочинців: не виконавши завдання військового бліцкригу, російська федерація переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій на території України", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що також було збільшено частку завдань із застосуванням підрозділів спеціального призначення у передмісті населених пунктів як штурмових підрозділів. Почастішали випадки застосування повітряних десантів для забезпечення наведення мостових переправ через водні перешкоди.

"Російські окупанти приділяють значну увагу активізації заходів психологічного впливу на населення та війська. Найближчим часом слід очікувати комплексне та масштабне поширення ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів", - наголошують у Генштабі.

Там додають, що для організації "мітингів місцевих жителів" у захоплених містах із тимчасово окупованої території АР Крим завезено до 80 представників російських ЗМІ та велику групу "демонстрантів".

"Імовірно, найближчим часом їх буде доправлено в Херсон для організації постановочних мітингів за участі пропагандистських ЗМІ, на "підтримку" зміни української влади на місцях та легалізації окупації", - зазначили у Генштабі.

Українські військові закликають українців бути пильними, вірити у Збройні сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел. "Боротьба триває! Перемога буде за нами! Слава Україні!" - підсумували у Генштабі.