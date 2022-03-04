Російська армія вичерпала основну частину оперативних резервів під час вторгнення в Україну - Генштаб ЗСУ

Російська армія на дев'яту добу повномасштабного вторгнення в Україну вичерпала основну частину своїх оперативних резервів, почалося перекидання додаткових сил із Південного та Східного військових округів, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у п'ятницю.

"Основною ціллю противника залишається оточення Києва та послаблення спротиву в заблокованих населених пунктах. Під час виконання цього завдання, угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали перекидання додаткових сил і засобів із Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більшу частину оперативних резервів угруповань ЗС РФ введено в операцію", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що на Слобожанщині підрозділи 20-ї армії РФ намагаються продовжити наступ на Об'єднані сили на Новоайдарському та Сєвєродонецькому напрямках.

На Донецькому оперативному напрямку противник силами шести БТГр намагається утримати кільце навколо міста Маріуполь. Для поповнення втрат у Донецькій області російські куратори розпочали завезення військовослужбовців ЗС РФ на станцію Іловайськ.

У Чорному морі морське угруповання ЧФ виведене з морських баз із завданням вражати надводні сили Угруповання різнорідних сил, але найчастіше жертвами російських морських піратів стають цивільні судна та їхні екіпажі.

"Не покидаючи намірів заволодіти Чорноморським узбережжям, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту на ділянці Затока - Чорноморськ. У рамках зазначеного у районі 40 км східніше Чорноморська перебувають два великих десантних кораблі окупантів", - наголошують у Генштабі.