НКЦПФР закликала світових регуляторів відключити Росії можливість торгівлі на біржах

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України закликала всіх світових регуляторів ринку цінних паперів, ринків капіталу, усіх фондових, товарних та енергетичних бірж, клірингових будинків і трейдингових платформ упровадити санкції проти Росії.

"Ми просимо виключити можливість здійснювати біржову торгівлю та клірингове обслуговування компаній із Росії або афілійованих із нею", - йдеться у листі голови комісії Руслана Магомедова до світових регуляторів.

Він зазначив, що, здійснюючи діяльність на зовнішніх біржових ринках, агресор отримує потужний фінансовий запас, щоб і надалі продовжувати війну в Україні.