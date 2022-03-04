Події

12:31 04.03.2022

НКЦПФР закликала світових регуляторів відключити Росії можливість торгівлі на біржах

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України закликала всіх світових регуляторів ринку цінних паперів, ринків капіталу, усіх фондових, товарних та енергетичних бірж, клірингових будинків і трейдингових платформ упровадити санкції проти Росії.

"Ми просимо виключити можливість здійснювати біржову торгівлю та клірингове обслуговування компаній із Росії або афілійованих із нею", - йдеться у листі голови комісії Руслана Магомедова до світових регуляторів.

Він зазначив, що, здійснюючи діяльність на зовнішніх біржових ринках, агресор отримує потужний фінансовий запас, щоб і надалі продовжувати війну в Україні.

Теги: #світ #заклик #біржі #нкцпфр
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