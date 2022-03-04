Події

12:26 04.03.2022

Академія сучасної освіти А+ запустила онлайн-навчання для всіх дітей

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Академія сучасної освіти А+ від KAN Development запустила онлайн-навчання для всіх дітей, повідомила пресслужба девелопера.

"Сьогодні в умовах війни в Україні тисячі дітей перебувають у бомбосховищах і укриттях, сподіваючись якнайшвидше повернутися за шкільні парти, почути добрі голоси вчителів та посміятися разом з однокласниками. Саме тому ми запускаємо проект з онлайн-навчання для всіх дітей України, які можуть долучитися до занять у Zoom", - повідомила пресслужба.

Як повідомляється, щоденно публікується розклад уроків для кожного віку. В кожній віковій категорії одночасно можуть підключитися до уроку до 300 дітей.

Розклад уроків публікується в Telegram-канал https://t.me/onlineschoolaplus

Матеріали до уроків доступні за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/1A5dPzcAGykkCO6EqbOe-nlETIA0UWoJi?usp=sharing

KAN Development створено у 2001 році. Портфель реалізованих проектів у Києві містить ЖК "Комфорт Таун", Central Park, ЖК бізнес-класу Tetris Hall, БЦ Senator, IQ Business Center, ТРЦ Ocean Plaza (партнери проекту столична Ukrainian Development Partners, UDP та KAN Development), бізнес-центр класу "А" "101 Tower", ЖК Diamond Hill, ЖК "Паркове місто" (партнери проекту UDP та KAN Development), ТРК Arena City, РК ARENA Entertainment, БЦ "Домінант", комерційні паркінги "Білий Кашалот" та на вул. Володимирській, 49а, IQ Business Center. Компанія також активно розвиває власну мережу навчальних закладів "А+".

Теги: #освіта #он #лайн
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