Події

12:21 04.03.2022

"Укрпошта" з 8 березня відновить авіасполучення зі США

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"Укрпошта" відновлює авіасполучення зі США - доставлятиме товари МСБ до Нью-Йорка і у зворотному напрямку гуманітарну допомогу до України.

"Укрпошта" спільно з партнером - українською авіакомпанією WindRose - у рамках чартерної програми підтримки малого та середнього бізнесу відновили доставку відправлень до США через Польщу. Чартер доставлятиме експорт у Нью-Йорк раз на тиждень, а дорогою назад доставлятиме до України гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні компанії, поширеному в п'ятницю.

Перший рейс сполученням Варшава - Нью-Йорк заплановано на 8 березня. "Укрпошта" планує, що такі рейси для перевезення експорту та гуманітарної допомоги стануть регулярними найближчим часом.

У США Dnipro LLC виступає консолідатором та вантажним агентом з прийому всіх вантажів на свій склад та підготовки вантажу для перевезення.

Гуманітарні вантажі приймаються за адресою в USA: 645 West 1st Avenue, Roselle, NJ 07203 - для перевезення приймаються медичні засоби та продукти харчування. На всіх коробках варто зазначати UkrPoshta Dnipro LLC/Humanitarian Aid.

Доставку гуманітарних вантажів із Польщі до України та до місця призначення "Укрпошта" здійснить власним коштом. Компанія Globe Air Cargo як генеральний агент авіакомпанії WindRose (GSSA) на території США бере на себе виконання, організацію бронювання та координації обслуговування вантажу в аеропорту відправлення.

"На один рейс можна завантажити до 40 тонн гуманітарної допомоги. Закликаємо фонди та організації допомогти з коштами для відправлення гуманітарних вантажів до нашої держави. Україна потребує вашої підтримки", - наведено у повідомленні слова генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Доставка відправлень із території України до Варшави здійснюватиметься наземним транспортом, попередньо вони пройдуть необхідне митне оформлення на території України.

У компанії також зазначили, що "Укрпошта" на сьогодні забезпечує прийом посилок на всій території країни, де це безпечно для працівників та клієнтів, і доставку основними магістралями з областей Західної України, а також магістралями з декількох ключових міст для відправлення посилок за кордон.

Рейси Варшава - Нью-Йорк виконуватимуться в рамках наявної чартерної програми співпраці "Укрпошти" та WindRose, яка лише у 2021 році виконала 96 прямих вантажних рейсів до США.

Як повідомлялося, раніше "Укрпошта" в рамках програми підтримки українських представників МСБ, які продають свої товари за кордон, звернулася до основних маркетплейсів із проханням підтримати українських продавців, які через напад Росії на Україну в умовах обстрілів та закритого неба не зможуть забезпечувати своєчасну обробку та відправлення замовлень.

Etsy, eBay та Joom першими відгукнулися і вже вжито низку заходів щодо підтримки українських продавців. Wish готує пакет допомоги українським продавцям.

Теги: #сша #укрпошта #авіасполучення
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