Окупанти можуть перебувати в Херсоні тільки тимчасово - Зеленський

Київ. 4 березня .ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА. - Президент України Володимир Зеленський закликав жителів Херсона "дати знати окупантам, що перебувати в Херсоні вони можуть тільки тимчасово".

У відеозверненні у п'ятницю вранці він сказав, що в Херсоні найближчим часом може бути розіграний спектакль із мітингом "за Росію". "Для цього вони завезли в місто чужоземців. Шукають місцевих зрадників. Хочуть зробити телекартинку - начебто Херсон вже не український. З цього вони розпочинали так звані ДНР і ЛНР. Ви розумієте, що з ними потім сталося. Це треба зупинити. Херсонці, покажіть, що це ваше місто. Ви можете зупинити будь-який план окупантів", - сказав Зеленський.

Він також закликав херсонців "позбутися будь-якого відчаю". "Ми боремося проти потужного ворога, який переважає нас чисельністю. Який переважає нас кількістю техніки . Але який на тисячі світлових років далекий від нормальних людей, котрі мають гідність", - сказав президент.

"Покажіть це. Наш національний прапор. Наш національний гімн. Наш національний дух. Обов'язково дайте знати окупантам, що перебувати в Херсоні вони можуть лише тимчасово. І ніколи не зможуть володіти Херсоном. Як і будь-яким іншим містом України", - переконаний Зеленський.