Події

11:15 04.03.2022

В Україні за рішенням суду можна буде припинити діяльність партій, релігійних та громадських організацій, які займаються пропагандою війни

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Верховна Рада передбачила можливість припинити в Україні діяльність партій, релігійних та громадських організацій, які займаються пропагандою війни, повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

"Ми ухвалили закони №5101 та №5102 про боротьбу з дезінформацією. У результаті, після рішення суду можуть припинити діяльність релігійних організацій, політичних партій та громадських організацій, які займаються пропагандою війни або виправдовують дії країни-агресора", - сказав він у коментарі агентству ""Інтерфакс-Україна".

Крім того, парламентарі підтримали ухвалення законопроекту № 7118 про невідворотне покарання для тих, хто перебуває під вартою, а також для тих, хто вчинив окремі злочини (диверсії, шпигунство, терористичні акти) вже в умовах воєнного стану.

Теги: #суд #заборона #партії
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