Міносвіти вимагає виключити Росію з країн-членів змагань WorldSkills International

Міністерство освіти і науки України вимагає виключити Російську Федерацію з країн-членів змагань WorldSkills International.

"Ми закликаємо спільноту конкурсу WorldSkills International підтримати нашу вимогу про виключення Росії зі складу країн-членів конкурсу. Наші рідні та близькі, усі громадяни України, які раніше жили звичайним життям, тепер змушені мігрувати, ховатися в метро та укриттях, щоб залишитися живими", – йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У ньому наголошується, що не можна дозволяти агресору й надалі "робити вигляд, ніби нічого не сталося".

"Ми повинні відповісти ворогові зі всіх сторін: економічними та політичними санкціями, виключенням з усіх міжнародних конкурсів і змагань, а також презирством з боку міжнародної спільноти", - підсумували в Міносвіти.