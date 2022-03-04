Події

10:58 04.03.2022

Президент АСС закликав компанії США припинити бізнес із державою-ізгоєм Росією, що вбиває людей та атакує АЕС

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Президент Американської торговельної палати в Україні (AmCham, АСС) Андрій Гундер закликав компанії США та транснаціональні компанії припинити бізнес із державою-ізгоєм Росією, яка вбиває жінок та дітей та обстрілює атомну електростанцію.

"Заради Бога, закликаю компанії США та багатонаціональні компанії негайно припинити всі операції в Росії. Компанії США мають припинити наживатися у державі-ізгої, яка вбиває невинних жінок і дітей та атакує АЕС у Європі в ХХI столітті", - написав він у Facebook у п'ятницю.

https://www.facebook.com/andy.hunder

Теги: #росія #терорист #асс
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