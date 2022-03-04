Поблизу Затоки збито російський літак, який атакував об'єкти військової інфраструктури – ВМС ЗСУ

Підрозділ ППО поблизу курортної Затоки (Одеська область) збив російський літак, який атакував один із об'єктів військової інфраструктури, повідомляють у Військово-Морських силах Збройних сил України.

"Підрозділ ППО під курортною Затокою збив російський літак, що атакував один з об'єктів військової інфраструктури", - зазначено в повідомленні ВМС у фейсбуці.

Як повідомляється, пілота, який встиг катапультуватися, розшукують.