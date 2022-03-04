Події

08:58 04.03.2022

Центр молодіжної співпраці Польщі організовує спеціальну волонтерську програму з залученням української молоді - Мінспорту України

1 хв читати

Центр молодіжної співпраці Польщі організовує спеціальну волонтерську програму з залученням української молоді, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

"Скористайтеся можливістю отримати притулок у Польщі з залученням до суспільно корисної діяльності. Наші польські друзі Centrum Współpracy Młodzieży з міста Гдиня не залишаються осторонь України в цей складний час. Тому організовують спеціальну волонтерську програму, до участі в якій запрошують українську молодь", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінспорту.

Зазначається, що умови участі такі: учасниками можуть бути особи віком 18-31 рік; учасники будуть забезпечені житлом, медичною допомогою, кишеньковими коштами та матимуть менторську підтримку; проект розпочнеться, коли буде відібрано групу з 10 осіб; обмін триватиме 59 днів.

Реєстраційна форма за посиланням: https://vse.ee/volo_gdynia

Джерело: https://www.facebook.com/100068769045561/posts/264061545896145/?d=n

Теги: #польща #допомога #волонтери
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:50 04.03.2022
Рівненські рятувальники отримали 11 вантажівок гуманітарної допомоги для підрозділів ДСНС України

Рівненські рятувальники отримали 11 вантажівок гуманітарної допомоги для підрозділів ДСНС України

00:08 04.03.2022
Boeing виділила $2 млн на гуманітарну допомогу Україні

Boeing виділила $2 млн на гуманітарну допомогу Україні

20:03 03.03.2022
Українці на допомогу ЗСУ вже зібрали 80 млн грн через "Дію", допомога у криптовалюті становить $55 млн - Федоров

Українці на допомогу ЗСУ вже зібрали 80 млн грн через "Дію", допомога у криптовалюті становить $55 млн - Федоров

19:56 03.03.2022
Зеленський: Ердоган один із небагатьох лідерів, хто має можливість донести до президента РФ розуміння, що потрібно закінчити війну

Зеленський: Ердоган один із небагатьох лідерів, хто має можливість донести до президента РФ розуміння, що потрібно закінчити війну

19:07 03.03.2022
Увесь світ запізнився з допомогою Україні

Увесь світ запізнився з допомогою Україні

18:12 03.03.2022
Кулеба та Блінкен обговорили посилення можливостей ППО України та впровадження нових санкцій проти РФ

Кулеба та Блінкен обговорили посилення можливостей ППО України та впровадження нових санкцій проти РФ

15:17 03.03.2022
ЄС надасть макрофінансову допомогу Україні двома траншами по EUR600 млн - заступник голови ОП Сибіга

ЄС надасть макрофінансову допомогу Україні двома траншами по EUR600 млн - заступник голови ОП Сибіга

14:49 03.03.2022
Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити $10 млрд на підтримку України в боротьбі з агресією РФ - ЗМІ

Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити $10 млрд на підтримку України в боротьбі з агресією РФ - ЗМІ

13:38 03.03.2022
"Нова пошта" відкриває гуманітарні куточки у відділеннях

"Нова пошта" відкриває гуманітарні куточки у відділеннях

12:42 03.03.2022
Понад 500 іноземних медиків готові надавати медичну допомогу в Україні - МОЗ

Понад 500 іноземних медиків готові надавати медичну допомогу в Україні - МОЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російська армія в Україні втратила близько 9,17 тис. військовослужбовців, 250 танків і 70 літаків і вертольотів - Генштаб ЗСУ

Майданчик Запорізької АЕС захопили російські сили - ДІЯРУ

Втрат і постраждалих серед мирного населення в результаті обстрілу ЗАЕС немає – мер Енергодару

Москалькова звернулася до МКЧХ за допомогою в пошуку російських військовополонених в Україні

Обстріл ЗАЕС припинився о 3.00, але ситуація продовжує залишатися складною – мер Енергодару

ОСТАННЄ

ФРЕГАТ "ГЕТЬМАН САГАЙДАЧНИЙ", ЩО ПЕРЕБУВАВ НА РЕМОНТІ, ЗАТОПЛЕНИЙ, ЩОБ НЕ ДІСТАВСЯ ВОРОГОВІ, - РЕЗНІКОВ

Російська армія в Україні втратила близько 9,17 тис. військовослужбовців, 250 танків і 70 літаків і вертольотів - Генштаб ЗСУ

Втрат і постраждалих серед мирного населення внаслідок обстрілу ЗАЕС немає - мер Енергодара

Майданчик Запорізької АЕС захопили російські сили - ДІЯРУ

Втрат і постраждалих серед мирного населення в результаті обстрілу ЗАЕС немає – мер Енергодару

Лише закрите небо різко зупинить ескалацію - Подоляк

Москалькова звернулася до МКЧХ за допомогою в пошуку російських військовополонених в Україні

Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими силами – влада

Частково пошкоджено облаштування реакторного відділення енергоблоку № 1 ЗАЕС, майданчик захоплений окупантами – ДІЯР

Президент Американської торговельної палати в Україні закликає компанії США та інших країн припинити роботу в Росії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА