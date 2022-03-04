Центр молодіжної співпраці Польщі організовує спеціальну волонтерську програму з залученням української молоді - Мінспорту України

Центр молодіжної співпраці Польщі організовує спеціальну волонтерську програму з залученням української молоді, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

"Скористайтеся можливістю отримати притулок у Польщі з залученням до суспільно корисної діяльності. Наші польські друзі Centrum Współpracy Młodzieży з міста Гдиня не залишаються осторонь України в цей складний час. Тому організовують спеціальну волонтерську програму, до участі в якій запрошують українську молодь", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінспорту.

Зазначається, що умови участі такі: учасниками можуть бути особи віком 18-31 рік; учасники будуть забезпечені житлом, медичною допомогою, кишеньковими коштами та матимуть менторську підтримку; проект розпочнеться, коли буде відібрано групу з 10 осіб; обмін триватиме 59 днів.

Реєстраційна форма за посиланням: https://vse.ee/volo_gdynia

Джерело: https://www.facebook.com/100068769045561/posts/264061545896145/?d=n