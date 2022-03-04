Події

07:45 04.03.2022

Обстріл ЗАЕС припинився о 3.00, але ситуація залишається складною – мер Енергодару

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Мер м. Енергодар Дмитро Орлов повідомив, що ситуація на ЗАЕС залишається складною, хоча обстріл станції припинився ще о 3.00 п'ятниці.

"Не було можливості вийти на зв'язок раніше. Ситуація продовжує залишатися складною, але пожежу на ЗАЕС дійсно ліквідовано. Вся світова спільнота зараз із нами", – написав Орлов у Фейсбук у п'ятницю вранці.

Він також додав, що обстріл із 3.00 припинився. Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю російська армія обстріляла ЗАЕС із важкого озброєння. За територією АЕС у навчально-тренувальному корпусі виник спалах. Також горить будівля лабораторно-побутового корпусу. Станом на 2:26 на ЗАЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми (працює лише 4-й блок). Із шести енергоблоків зараз працює один. Протипожежний стан на АЕС у нормі.

Російські військові не давали можливості рятувальникам підійти до пожежі, вели постійний вогонь. О 5.20 п'ятниці рятувальники виїхали на гасіння пожежі. О 05.20 пожежу було локалізовано, о 06:20 – ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Джерело: https://www.facebook.com/DmitroOrlovOfficial/

Теги: #ситуація #заес
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