Події

07:34 04.03.2022

Байден закликав РФ припинити свої військові дії в районі Запорізької АЕС та дозволити пожежним і аварійно-рятувальним службам доступ до місця

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Президент США Джо Байден у розмові з президентом України Володимиром Зеленським закликав РФ припинити свої військові дії в районі Запорізької АЕС та дозволити пожежним та аварійно-рятувальним службам доступ до місця.

"Президент США сьогодні ввечері розмовляв з президентом Зеленським, щоб отримати оновлену інформацію про пожежу на Запорізькій АЕС. Він приєднався до президента Зеленського у заклику до Росії припинити свої військові дії в цьому районі та дозволити пожежним та аварійно-рятувальним службам доступ до місця", - йдеться у повідомленні Білого дому в Twitter у п'ятницю.

Байден також поговорив із заступником міністра з ядерної безпеки Міністерства енергетики США та адміністратором Національної адміністрації з ядерної безпеки, щоб отримати оновлену інформацію про ситуацію на станції. Президент продовжуватиме отримувати регулярні брифінги, зазначили у Білому домі.

Джерело: https://twitter.com/WhiteHouse/status/1499572194204078080?t=dLeKyXqKOlgPVrCc20TgMQ&s=19

Теги: #сша #росія #заес
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