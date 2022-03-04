МАГАТЕ звернулося із закликом до діючих збройних сил утриматися від насильства поблизу Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулося із закликом до збройних сил Росії та України утриматися від проведення бойових дій поблизу Запорізької АЕС.

Як повідомляє пресслужба організації, Україна поінформувала про те, що велика кількість російських танків і піхоти "зробили прорив крізь блок-пост" у напрямку міста Енергодар, що розміщений за кілька кілометрів від Запорізької АЕС.

У терміновому листі до Генерального директора український регулюючий орган додав, що російські мотострілецькі війська прямують безпосередньо до майданчика найбільшої АЕС України. Він повідомив, що "бої йдуть у місті Енергодар і на дорозі до майданчика ЗАЕС", - зазначивши, що ситуація є "критичною".

"Генеральний директор Гроссі закликав до негайного припинення застосування сили в Енергодарі, а також звернувся із закликом до діючих там збройних сил утриматися від насильства поблизу АЕС. Він заявив, що МАГАТЕ продовжує вести консультації з Україною та іншими сторонами з метою надання країні максимальної можливої допомоги в її прагнення підтримувати ядерну та фізичну ядерну безпеку за нинішніх складних умов", – йдеться у повідомленні на сайті організації.

Джерело: https://www.iaea.org/ua/newscenter/pressreleases/obnovlenie-9-zayavlenie-generalnogo-direktora-magate-o-situacii-na-ukraine?fbclid=IwAR1cyh7bUIhn-mpXxPm82wshpYTvXd0y