Охтирську ТЕЦ знищено внаслідок авіабомбардування російськими винищувачами – голова Сумської ОДА

Охтирську ТЕЦ знищено внаслідок авіабомбардування російськими винищувачами у четвер, повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

"Із першого дня війни Охтирка взяла на себе жорсткий удар росіян. Сьогодні під час авіабомбардування російські винищувачі знищили Охтирську ТЕЦ. Розбомблено повністю машинне відділення. У місті немає опалення, електроенергії", - написав Живицький у своєму телеграм-каналі в ніч на п'ятницю.

"Ми намагаємося вирішити питання, як терміново вивезти людей з міста, тому що через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам'яну пастку без води, світла та електроенергії", – наголосив голова ОДА.

Живицький додав, що наразі на Сумщині немає "зелених коридорів" для евакуації людей.

Джерело: @Zhyvytskyy