Чехія скасує відповідальність за найманство для громадян, які поїдуть воювати за Україну – прем'єр

Чехія може скасувати кримінальну відповідальність за найманство для людей, які хочуть взяти участь в українсько-російській війні на боці України, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"На зустрічі з паном президентом ми домовилися, що людям, які хочуть поїхати воювати в Україну та воюватимуть на боці України, можемо гарантувати відсутність покарання у вигляді зняття відповідальності", - написав Фіала у Twitter у четвер.

Джерело: https://twitter.com/P_Fiala/status/1499459342260744193