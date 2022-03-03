Події

23:18 03.03.2022

Чехія скасує відповідальність за найманство для громадян, які поїдуть воювати за Україну – прем'єр

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Чехія може скасувати кримінальну відповідальність за найманство для людей, які хочуть взяти участь в українсько-російській війні на боці України, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"На зустрічі з паном президентом ми домовилися, що людям, які хочуть поїхати воювати в Україну та воюватимуть на боці України, можемо гарантувати відсутність покарання у вигляді зняття відповідальності", - написав Фіала у Twitter у четвер.

Джерело: https://twitter.com/P_Fiala/status/1499459342260744193

Теги: #відповідальність #чехія #найманці
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