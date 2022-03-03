Події

22:17 03.03.2022

Зеленська запустила власний телеграм-канал із перевіреною інформацією

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Перша леді України Олена Зеленська запустила телеграм-канал, на якому буде розміщено інформацію, здатну допомогти у військовий період, повідомляє пресслужба глави держави.

"Як чинити і жити у воєнний час? У ці дні у нас багато запитань. Хочу допомогти чим можу. Тож запускаю спеціальний телеграм-канал із перевіреними відповідями", – повідомила Зеленська.

Зазначається, що у телеграм-каналі @FirstLadyOfUkraine інформація буде відсортована за кількома розділами. Так, буде оприлюднено посилання на офіційні канали комунікації держави та канали про роботу транспорту та інфраструктури, посилання, за якими можна надати допомогу армії, медзакладам, волонтерам, надати гуманітарну допомогу, врятувати від війни тварин або допомогти з-за кордону, а також посилання, за якими можна буде отримати допомогу: цілодобова урядова гаряча лінія, лінія психологічної підтримки, інформація про евакуацію та допомогу за кордоном, а також посилання на інформаційні ресурси для людей з інвалідністю.

Зеленська уточнила, що інформація коригуватиметься і доповнюватиметься.

"Нехай це буде наш інформаційний штаб опору. Тому що поінформованість рятує життя та дає сили", – резюмувала вона.

Теги: #поширення #інформація #зеленська
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