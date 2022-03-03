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22:00 03.03.2022

Російські війська в Херсоні окупували телевежу й телерадіомовлення і мають намір поширювати фейкові новини - Нацгвардія

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Національна гвардія України заявляє, що російські війська в Херсоні окупували телевежу та телерадіомовлення і мають намір поширювати фейкові новини й інформацію в місті.

"Херсон і область! Ворог окупував телевежу та телерадіомовлення й поширюватиме новини та інформацію Херсоном. Звичайно, це величезна кількість фейків, дезінформації та пропаганди. Уряд ніколи не віддасть і клаптика нашої землі, все, що буде сказано з боку терористів, – брехня", - йдеться в повідомленні пресслужби Нацгвардії.

Також у відомстві заявили, що окупанти не дозволяють створити "зелений коридор", щоб далі розвивати гуманітарну катастрофу міста.

"Ворог підлий: він планує привезти гуманітарний конвой із Росії та журналістів, знімати сюжети, як воєнні РФ забезпечують містян їжею та медикаментами. У результаті – ще одна пропаганда для російського споживача", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влада працює над забезпеченням громадян усім необхідним, і це питання буде вирішено якнайшвидше.

"На відміну від ворога, українці розумні, мудрі, освічені та здатні аналізувати ситуацію. Потрібно не допустити, щоб ворог отримав бажане! Тримаймося, ми разом та своїй землі!", - підсумували в Нацгвардії.

Джерело: https://www.facebook.com/100064642811155/posts/326833386148086/?d=n

Теги: #херсон #інформація #окупація
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