Медустанови столиці працюють, медикаментів і донорської крові достатньо - КМДА

Медичні заклади столиці працюють і надають допомогу всім нужденним, медикаментів та донорської крові достатньо, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

"Друзі! Медичні заклади столиці працюють і надають допомогу всім нужденним. Медикаментів та донорської крові достатньо, медики на роботі лікують і рятують життя. Стаціонарні установи працюють, як завжди, в режимі 24/7. Амбулаторні – приймають пацієнтів. Безвідмовно приймаються виклики "103", а бригади "швидких" надають екстрену допомогу", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Також у КМДА повідомили, що консультація з медичних питань цілодобово доступна за номером: 15-83 або 044-235-01-01 (з мобільного).

Водночас онкохворі кияни можуть проходити планові процедури хіміотерапії у двох медичних закладах.

Зокрема, Київська клінічна лікарня №2 продовжує лікування онкологічної патології. (Дніпровський район, вул. Краківська, 13). Телефон для запису на процедуру хіміотерапії: 0673033280. Цілодобова гаряча лінія лікарні: 0442921163.

Також Київський міський онкологічний центр також готовий для надання професійної спеціалізованої допомоги киянам. Цілодобовий телефон для звернень онкохворих: 0677036070.

Джерело: https://www.facebook.com/povoroznyk.m/posts/4875778355821332