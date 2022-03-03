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21:37 03.03.2022

США оголосили про запровадження санкцій щодо Ротенбергів, Усманова, Чемезова, Пригожина, Токарєва, Пєскова - Білий дім

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США оголосили про запровадження санкцій щодо Ротенбергів, Усманова, Чемезова, Пригожина, Токарєва, Пєскова - Білий дім

У Білому домі в четвер заявили, що запроваджують повні блокувальні санкції стосовно прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, російських бізнесменів Євгена Пригожина, Бориса та Аркадія Ротенбергів, а також Алішера Усманова.

У списку осіб, на яких поширяться американські санкції, також голова "Ростеху" Сергій Чемезов, голова ЗЕБ РФ Ігор Шувалов та президент ПАТ "Транснафта" Микола Токарєв.

Санкції застосовують також до членів їхніх сімей.

"США та влада в усьому світі працюватимуть над виявленням і заморожуванням активів членів російської еліти та їхніх сімей", - ідеться у заяві Білого дому.

Крім того, США за "дезінформацію" вводять блокувальні санкції стосовно семи російських організацій та 26 осіб, які перебувають у Росії чи Україні та відіграють провідні ролі в цих структурах.

Теги: #сша #росія #санкції #бізнесмени
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