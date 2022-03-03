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21:11 03.03.2022

Глава Міненерго: Стріляти в АЕС або намагатися захопити її - варварство, яке загрожує ядерній безпеці всього світу

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Глава Міненерго: Стріляти в АЕС або намагатися захопити її - варварство, яке загрожує ядерній безпеці всього світу

Київ. 3 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА - Дії російських окупантів, які відкрили стрілянину по місту-супутнику Запорізької АЕС Енергодару і намагаються захопити саму станцію, є варварством, яке становить загрозу ядерній безпеці всього світу, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Це варварство - намагатися захопити або стріляти у бік АЕС. Це регулюється відповідними міжнародними договорами, і є міжнародна відповідальність за це", - сказав міністр під час марафону UAразом у четвер увечері.

При цьому він наголосив, що Україна у питанні захисту своїх ядерних об'єктів, і насамперед ЗАЕС, перебуває на постійному зв'язку з МАГАТЕ.

"У режимі реального часу їх інформуємо, декілька разів на день спілкуємося, показуємо те, що відбувається, щоб вони зробили все, що від них залежить, щоб зупинити ці дії. Це насправді питання ядерної безпеки, що має міжнародне значення", - акцентував Галущенко.

Він зазначив, що у світі вже є приклади трагедій на атомних станціях, зазначивши, що "і військові, і охорона АЕС чітко розуміють, що таких сценаріїв не можна допустити".

Водночас Галущенко зазначив, що метою захоплення АЕС є наміри окупантів похитнути енергосистему України, яка працює з 24 лютого в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі, в який вона увійшла в рамках інтеграції з європейською енергосистемою.

"Атомна генерація базова в Україні, ЗАЕС найбільша в Європі, здатна нести навантаження понад 6 тис. МВт. Вони сподіваються у такий спосіб похитнути нашу енергосистему, яка наразі працює в ізольованому режимі", - пояснив глава Міненерго.

За повідомленням Нацполіції, до Енергодару ввечері четверга наблизилися два танки і два бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону та захопити ЗАЕС.

Протягом дня міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомляв, що тероборона намагається зупинити колону окупантів із близько 100 одиниць важкої техніки, які відкрили вогонь по місту, потрапивши у два житлові будинки, школу. Внаслідок обстрілів місто залишилося без водопостачання та частково без світла.

Пізніше він повідомив, що у місті орудують ДРГ.

Зі свого боку НАЕК "Енергоатом" закликала не вірити фейковим виступам глави держави про капітуляцію, які окупанти почали транслювати на низці місцевих сайтів.

Теги: #аес #війна #енергодар
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