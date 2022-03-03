Події

20:54 03.03.2022

Українські війська продовжують утримувати оборону на всіх напрямках – Генштаб ЗСУ

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Станом на 18:00 3 березня Збройні сили України продовжують оборону й тримають свої позиції на всіх напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соцмережі Facebook.

На волинському напрямку ЗСУ тримають визначені рубежі.

Зазначається, що на території Білорусі, у лісовій місцевості з того боку українсько-білоруського кордону, розміщено 38-му окрему десантно-штурмову бригаду ЗС Республіки Білорусь. За наявною інформацією, командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону.

Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери і солдати не хочуть виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилася за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає у травні.

На Сіверщині механізовані і танкові частини стійко тримають оборону на зайнятих рубежах навколо Чернігова.

На Слобожанщині механізовані частини ЗСУ ефективно ведуть оборонні бої з переважаючими силами ворога, на окремих напрямках мають успіх. Противник зазнає великих втрат.

Підрозділи ОС під час важких оборонних боїв зірвали плани російських загарбників і не допустили виходу супротивника на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Місто Маріуполь продовжує оборону.

У Генштабі також зазначили, що на окупованих територіях Донбасу триває формування частин із резервістів, призваних у січні-лютому 2022 року. Планується, що ці роти терміново перекинуть до Харкова. Щодо цього мобілізовані чоловіки висловлюють гостре невдоволення.

На приморському напрямку підрозділи ЗСУ ведуть оборонну операцію та прикривають частину морського узбережжя. Частина сил припиняє спроби ворога прорватися з району міст Херсону та Миколаєва.

Угруповання оборони Києва продовжує відсіч наступу російських військ, нанесення йому вогневого ураження й тримання оборонних рубежів навколо міста й основних аеродромів. Не досягнувши успіху, противник веде обстріл цивільних будинків із південно-західних околиць міста.

Крім цього, загарбники зухвало діють і в інформаційному просторі, поширюючи дезінформацію та матеріали кремлівської пропаганди. У Генштабі закликають довіряти лише перевіреним інформаційним ресурсам.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263988999247519

Теги: #генштаб #зведення
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