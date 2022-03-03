Унаслідок авіаційних ударів по Чернігову з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих і 18 травмованих, рятувальні роботи призупинено через обстріл - ДСНС

Унаслідок авіаційних ударів по Чернігову з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих та 18 травмованих, рятувальні роботи призупинено через обстріл, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Чернігів. Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих людей та 18 травмованих", - ідеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

Зазначається, що у зв'язку з потужним обстрілом рятувальні роботи тимчасово призупинено.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4225