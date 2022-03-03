Події

19:24 03.03.2022

Уряд починає працювати над створенням чотирьох фондів відновлення України - Шмигаль

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Уряд починає працювати над створенням чотирьох фондів відновлення України - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд починає працювати над створенням чотирьох фондів, кошти яких підуть на відновлення України.

"Правда за нами, і ми ніколи не здамося. Тому вже зараз, за дорученням президента України, уряд починає працювати над створенням 4-х фондів. Кошти цих фондів підуть на відновлення України", - сказав Шмигаль у зверненні в четвер увечері.

За його словами, перший – Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. "Ми поновимо все, що зруйнували російські окупанти. Кожен будинок, кожну квартиру, кожну школу, кожен дитячий садок та лікарню! Кожен міст і дорогу!", - заявив прем'єр.

Другий – Фонд оновлення та трансформації економіки. "Ми проситимемо наших партнерів схвалити для нас так званий український План Маршалла. Нам потрібно не просто відновити економіку, ми будуватимемо нову європейську країну", - додав він.

Третій - Фонд обслуговування та погашення боргу. "Україна сьогодні, незважаючи на війну, виконує всі свої зобов’язання. 1 березня Мінфін України здійснив купонну виплату у розмірі 292 мільйонів доларів за єврооблігаціями. Але ми вважаємо, що світ має допомагати та підтримувати Україну, розуміючи, який вантаж сьогодні лежить на нас", - вважає Шмигаль.

І четверте. Фонд підтримки постраждалого бізнесу. "Усі ми бачимо, скільки підприємців, компаній допомагають сьогодні нашим військовим, лікарям, звичайним українцям. Всі об'єдналися заради спільної мети вигнати ворога з нашої землі. І ми розуміємо, що наше завдання – допомогти бізнесу повернутися до нормальної роботи, нормального життя, нормального існування", - підсумував прем'єр.

Теги: #відновлення #фонди
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