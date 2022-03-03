Події

19:07 03.03.2022

Зеленський про українсько-російські переговори в Білорусі: у будь-яких переговорах є сенс

1 хв читати
Зеленський про українсько-російські переговори в Білорусі: у будь-яких переговорах є сенс

Президент України Володимир Зеленський бачить сенс в українсько-російських переговорах, що відбуваються у Білорусі.

"У будь-яких переговорах є сенс. Будь-яке слово важливіше за постріл. Якщо можеш спочатку сказати, а потім вистрілити – роби так. Я живу такими принципами", – сказав Зеленський іноземним журналістам у четвер.

Президент наголосив, що українська делегація готова говорити на всі теми, проте "у російської сторони давно сформульовані відповіді на їх запитання".

"Який сенс ставити запитання, якщо ти вже маєш відповідь? І в цьому, мені здається, складність цього діалогу поки що", - зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що в українсько-російському діалозі є речі, за якими треба знайти якісь компроміси, щоб не гинули люди.

"Але є речі, щодо яких немає компромісу. Просто тому, що не можна взяти піти і сказати – так, це ваша країна, Україна – частина Росії. Це ж неможливо! Навіщо пропонувати нам це?" - сказав Зеленський.

Теги: #президент #переговори
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:32 05.03.2022
Переговори Путіна та Бенета відбулися, заяв за підсумками не буде - Пєсков

Переговори Путіна та Бенета відбулися, заяв за підсумками не буде - Пєсков

19:12 05.03.2022
Третій раунд переговорів відбудеться у понеділок – Арахамія

Третій раунд переговорів відбудеться у понеділок – Арахамія

13:06 05.03.2022
Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Австралії перебіг ризиків для людей та екології, спричинених загрозами українським атомним та хімічним об'єктам з боку російської армії.

Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Австралії перебіг ризиків для людей та екології, спричинених загрозами українським атомним та хімічним об'єктам з боку російської армії.

12:01 05.03.2022
Зеленський: ми робимо все з нашого боку, щоб домовленість про гуманітарні коридори запрацювала, подивимося, чи можна піти далі у переговорному процесі

Зеленський: ми робимо все з нашого боку, щоб домовленість про гуманітарні коридори запрацювала, подивимося, чи можна піти далі у переговорному процесі

23:54 04.03.2022
Зеленський про черговий фейк про нібито втечу з України: Ми любимо побігати, але зараз немає часу на кардіотренування

Зеленський про черговий фейк про нібито втечу з України: Ми любимо побігати, але зараз немає часу на кардіотренування

23:44 04.03.2022
Українці відмовляються грати за правилами окупантів – Зеленський

Українці відмовляються грати за правилами окупантів – Зеленський

23:33 04.03.2022
Зеленський розкритикував рішення НАТО не закривати небо над Україною: Ви дали "зелене світло" для подальшого бомбардування міст та сіл

Зеленський розкритикував рішення НАТО не закривати небо над Україною: Ви дали "зелене світло" для подальшого бомбардування міст та сіл

23:32 04.03.2022
Українці відмовляються грати за правилами окупантів - Зеленський

Українці відмовляються грати за правилами окупантів - Зеленський

23:13 04.03.2022
Зеленський розкритикував рішення НАТО не закривати небо над Україною

Зеленський розкритикував рішення НАТО не закривати небо над Україною

22:35 04.03.2022
Франція разом зі своїми головними партнерами запропонує заходи щодо безпеки ядерних об'єктів в Україні - Єлисейський палац

Франція разом зі своїми головними партнерами запропонує заходи щодо безпеки ядерних об'єктів в Україні - Єлисейський палац

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Третій раунд переговорів відбудеться у понеділок – Арахамія

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

На Миколаївщині затримано двох російських льотчиків – Держприкордонслужба України

"Укрзалізниця" призначила на 5 та 6 березня низку евакуаційних потягів до Польщі

Бородянський психоневрологічний інтернат може бути захоплений окупантами, які ведуть звідти артилерійський вогонь, - голова ОДА

ОСТАННЄ

Угорщина надає свій рухомий склад для вивезення українців залізничним транспортом і безкоштовно доставляє їх територією країни - УЗ

Зеленський обговорив із представниками Конгресу США ситуацію в Україні та загрозу для ядерних об'єктів

Adobe Inc. зупиняє новий продаж в Росії - Ткаченко

Прем'єр Ізраїлю відвідав РФ для переговорів із Путіним - ізраїльські ЗМІ

ТРЕТІЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРІВ УКРАЇНА-РФ ВІДБУДЕТЬСЯ У ПОНЕДІЛОК - АРАХАМІЯ

Ю.Тимошенко закликала закрити небо над Україною

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ПриватБанк перерахував до держбюджету 28 млрд дивідендів за 2021 рік

У Харкові на Салтівці внаслідок авіаударів пошкоджені близько 10 багатоповерхівок, на верхніх поверхах пожежі – ДСНС

Радіаційний фон навколо ЧАЕС та ЗАЕС залишається в межах норми

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА