Зеленський про українсько-російські переговори в Білорусі: у будь-яких переговорах є сенс

Президент України Володимир Зеленський бачить сенс в українсько-російських переговорах, що відбуваються у Білорусі.

"У будь-яких переговорах є сенс. Будь-яке слово важливіше за постріл. Якщо можеш спочатку сказати, а потім вистрілити – роби так. Я живу такими принципами", – сказав Зеленський іноземним журналістам у четвер.

Президент наголосив, що українська делегація готова говорити на всі теми, проте "у російської сторони давно сформульовані відповіді на їх запитання".

"Який сенс ставити запитання, якщо ти вже маєш відповідь? І в цьому, мені здається, складність цього діалогу поки що", - зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що в українсько-російському діалозі є речі, за якими треба знайти якісь компроміси, щоб не гинули люди.

"Але є речі, щодо яких немає компромісу. Просто тому, що не можна взяти піти і сказати – так, це ваша країна, Україна – частина Росії. Це ж неможливо! Навіщо пропонувати нам це?" - сказав Зеленський.