"Енергоатом": в Енергодарі окупанти транслюють фейкове звернення президента України про капітуляцію

НАЕК "Енергоатом" закликав мешканців Енергодара, міста-супутника найбільшої в Європі Запорізької атомної станції, не вірити у фейкові звернення президента України про нібито капітуляцію, які зараз транслюють на окремих місцевих сайтах.

"Кілька сайтів Енергодара транслюють ніби звернення Президента України про капітуляцію. Це зухвалий фейк. Окупанти всіма способами намагаються зупинити героїчний спротив міста", – йдеться у заяві НАЕК в її телеграм-каналі в четвер о 18.15.

Мер міста також повідомив, що через обстріли російських окупантів у ньому відсутнє водопостачання та в деяких мікрорайонах немає світла.

Як повідомлялося, терборона веде бій з окупантами, які стріляють по місту, потрапили у житлові будинки і школу і наблизилися до ЗАЕС на відстань 4 км.