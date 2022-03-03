Події

16:55 03.03.2022

Делегації України та РФ розпочали переговори - Подоляк

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про початок другого раунду переговорів із російськими представниками.

"Починаємо розмовляти з російськими представниками. Ключове в початковому порядку денному. 1. Негайне припинення вогню. 2. Перемир'я. 3. Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст", - написав Подоляк у Twitter у четвер.

Джерело: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1499396247056044047

Теги: #війна #переговори
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