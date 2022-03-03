Кораблі РФ потопили поблизу Одеси торговельне судно під прапором Панами - Геращенко

Російські військові кораблі потопили поблизу Одеси мирне торговельне судно під прапором Панами, четверо моряків загинуло, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"03.03.2022 через відмову увійти в морський порт міста Одеса, на заблоковану частину Одеської акваторії, двома ракетами нижче за ватерлінію було потоплено торгове судно Helt, яке ходило під прапором Панами, в районі Тендрівської коси", - написав Геращенко у Telegram у четвер.

За його словами, екіпаж складався із шести осіб, з яких "четверо моряків потонули разом із кораблем", а "капітан і кок наразі перебувають на плоту і прямують у бік берега".

"Рятувальна операція неможлива, тому що затока є під прицілом ВМФ РФ", - наголосив Геращенко.