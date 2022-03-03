Путін заявив Макрону, що російські військові не здійснюють ракетних обстрілів і не бомбардують міста України - Кремль

Обмін думками щодо ситуації навколо України продовжено під час телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном, що відбулася в четвер, повідомила пресслужба Кремля.

Згідно з повідомленням, Путін виклав принципові підходи та умови в контексті переговорів із представниками Києва. "Підтверджено, що насамперед йдеться про демілітаризацію та нейтральний статус України - з тим, щоб з її території ніколи не виходила загроза для Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Також Путін заявив Макрону, що російські військові застосовують високоточну зброю для знищення виключно військової інфраструктури. "Твердження про ведення нібито ракетних обстрілів та бомбардування Києва та інших українських міст не відповідають дійсності та є елементами антиросійської дезінформаційної кампанії", - повідомили в пресслужбі.

Раніше в четвер телеканал BFMTV повідомив із посиланням на Єлисейський палац, що президент Франції Еммануель Макрон у четвер провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, а потім – з президентом України Володимиром Зеленським.

Французькі ЗМІ передають, що розмова Макрона з Путіним тривала 90 хвилин.

У середу ввечері Макрон заявив, що вирішив продовжувати підтримувати контакт зі своїм російським колегою на тлі ситуації навколо України. "Я також вирішив перебувати в контакті, наскільки це можливо і необхідно, з президентом Путіним", - сказав Макрон у зверненні до французів. Президент зазначив, що зробив такий вибір, щоб "невпинно намагатись переконати його відмовитися від бойових дій".