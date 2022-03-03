Події

16:11 03.03.2022

Макрон у п'ятницю оголосить про намір добиватися переобрання - ЗМІ

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Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю офіційно анонсує своє рішення взяти участь у виборах 2022 року, повідомляє радіостанція "Франс-енфо" з посиланням на джерела.

За їхніми даними, про рішення балотуватися на другий термін він повідомить у листі, адресованому громадянам Франції, який буде оприлюднено у французьких ЗМІ.

Зазначається, що Макрон, як і інші кандидати, має до 18:00 надати Конституційній раді підписи про підтримку понад 500 мерів французьких міст і комун, а також декларацію про доходи та лист про рішення стати кандидатом.

Президентські вибори у Франції намічені на квітень 2022 року. Згідно з останніми опитуваннями, Макрон зберігає високі шанси переобратися на новий термін.

Теги: #президент #вибори #франція #плани
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