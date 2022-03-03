МЕА у пакеті заходів щодо різкого скорочення залежності від "Газпрому" пропонує європейцям знизити температуру в будинках на 1 градус

Міжнародне енергетичне агентство підготувало план щодо того, як скоротити імпорт російського газу Європейським Союзом на 50 млрд куб. м, тобто більше ніж на третину протягом року, повідомляється у пресрелізі організації. Серед пропозицій, ініціатива звернення до громадян Союзу погодиться на холоднішу температуру в будинках.

При цьому МЕА припускає, що повна реалізація запропонованого пакету може сприяти скороченню закупівель газу "Газпрому" на 80 млрд куб. м на рік.

Пропоновані заходи охоплюють відмову від підписання нових газових контрактів із "Газпромом"; максимізацію постачання газу з інших джерел; прискорення розгортання установок сонячної та вітряної енергії; максимально використовувати наявні джерела енергії з низьким рівнем викидів, такі як АЕС та відновлювані джерела.

За даними виконавчого директора МЕА Фатіха Біроля, контракти з Росією на постачання приблизно 15 млрд куб. м газу на рік закінчуються протягом кількох наступних місяців, і їх не слід відновлювати. За рахунок заміщення російського постачання газом з альтернативних джерел МЕА розраховує диверсифікувати постачання на 30 млрд куб. м протягом року.

Пропонується запровадити мінімальні зобов'язання щодо зберігання газу. МЕА вважає за необхідне досягнення мінімального рівня запасів у ПСГ ЄС у 90% до 1 жовтня. За даними статистики Gas Infrastructure Europe, цей рівень є середнім рівнем початку сезону відбору.

За рахунок розвитку вітро- та сонячної енергетики агентство розраховує, що може бути скорочено споживання газу на 6 млрд куб. м на рік. Збільшення вироблення електроенергії за рахунок біоенергетики та атомної енергетики має дати змогу заощадити ще 13 млрд кубометрів на рік. Заохочення тимчасового зниження температури термостата споживачами на 1 градус. Ефект – близько 10 мільярдів кубометрів на рік.

У 2021 році Євросоюз імпортував із Росії 155 млрд куб. м природного газу, на частку яких припадає близько 45% імпорту газу ЄС і близько 40% загального споживання газу.

"Ніхто вже не має ілюзій. Використання Росією своїх ресурсів природного газу як економічної та політичної зброї показує Європі необхідність діяти швидко, щоб бути готовою зіткнутися зі значною невизначеністю щодо постачання російського газу наступної зими", - наведено в пресрелізі коментар Біроля.

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила: "Зниження нашої залежності від російського газу - стратегічний імператив Європейського союзу. За останні роки ми вже значно диверсифікували наші поставки, будуючи термінали ЗПГ та нові сполучні лінії. На наступному тижні ЄК запропонує Європі заходи, щоб якнайшвидше стати незалежною від російського газу.