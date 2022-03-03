Прокуратура розпочала розслідування обстрілу збройними силами Росії села Гатне в Київській області

Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу збройними силами Російської Федерації села Гатне в Київській області.

"Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу збройними силами Російської Федерації села Гатне в Київській області (ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 3 березня 2022 року представники окупанта вчинили обстріл житлових будинків у Гатному, внаслідок цього сталося займання пошкодженого будинку, загинула одна людина, ще одна травмована.

"Дії військових країни-агресора суперечать нормам міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як порушення законів і звичаїв війни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокурори області вживають заходів для документування воєнних злочинів збройних сил Російської Федерації.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/3016